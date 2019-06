La Sea-Watch 3 si dirige a Lampedusa... ci sono capitani e capitani

Con una velocità di quasi nove nodi, la prua puntata ad ovest verso la costa orientale dell'isola, la Sea-Watch 3 ha varcato il limite delle acque territoriali italiane e sta puntando verso Lampedusa dove dovrebbe giungere in meno di due ore.

Un gesto quasi eroico, coraggioso, generoso e oltretutto commovente quello della capitana Carola Rackete:

"Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio, ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo".

In 14 giorni nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La ns Comandante non ha scelta, è quanto dichiarato dalla Ong che ha aggiunto che quanto deciso è dettato non da una provocazione, ma da una scelta di necessità e responsabilità.