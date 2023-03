"Queste sono partite dove hai tutto da perdere. Abbiamo fatto alcune cose bene e altre meno, l'importante era vincere, ma potevamo fare meglio.Quando si va in vantaggio si può giocare con più tranquillità, quindi bisognava fare meglio tutto. Mateo Retegui? È un goleador, sa fare gol e per un centravanti è una caratteristica importante. Ha sbloccato la partita, è stato fondamentale, ma ha bisogno di tempo e ancora deve conoscere bene il calcio europeo".

Così il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha commentato la vittoria in trasferta degli azzurri che domenica hanno superato Malta per 2-0, in una partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Una partita, bisogna ricordarlo, classificabile solo con l'espressione "du' palle". L'avversario, 167° nel ranking Fifa, non era quello che poteva far pensare ad una partita a cui assistere con il fiato sospeso... però, almeno gol a valanga e azioni spettacolari avrebbero dovuto fare da minimo sindacale per chi voleva assistere al match. Invece...

Dopo una prima occasione da gol per Malta che ad inizio partita fallisce la possibilità di portarsi sull'1-0, l'Italia trova il vantaggio al quarto d'ora con Mateo Retegui, che sull'angolo calciato da Tonali si libera della marcatura del capitano maltese Borg e realizza la sua seconda rete in azzurro. la seconda e ultima rete del match arriva al 27', grazie a Matteo Pessina che gira in rete un cross di Emerson. Poi, escludendo l'assist di Pessina per il 3-0 fallito da Grifo a pochi passi dalla porta, sempre nella prima frazione di gioco, per il resto dell'incontro non accaduto praticamente più nulla che valga la pena riportare.

Nell'altra partita del Gruppo C, l'Inghilterra ha battuto in casa l'Ucraina per 2.0 ed è a punteggio pieno nel girone. L'Italia sarà nuovamente impegnata per le qualificazioni per gli europei in Germania il prossimo settembre.