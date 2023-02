Il nuovo singolo dell’artista su tutti i digital stores e nelle radio

Omy Sugar fuori con il suo nuovo singolo dal titolo “Scapperei con i marziani” dalle tinte indie pop con riferimenti new wave. Un mix che evidenzia la particolarità dell’artista che sta facendo parlare di sé. Su tutti i principali digital stores e dal 17 febbraio nelle radio in promozione nazionale.

“Scapperei con i Marziani, lontano dalle storie e le follie degli umani. Ma tu mi hai detto che mi ami e che vuoi che io rimanga ancora.” Omy Sugar

Omy Sugar è un ragazzo anonimo che in silenzio, piano piano si sta facendo notare sottotraccia.

Classe 91, non si sa molto di lui e non si conosce tanto, se non qualche vecchia produzione di successo a livello locale e qualche vecchia notizia. Preferisce mantenere un basso profilo e coltivare un alone di mistero. Tuttavia, la sua musica non sta passando inosservata, basta un solo ascolto per capire che si ha a che fare con qualcosa di molto particolare.

Multi Link: https://linktr.ee/omysugar

E-mail: [email protected]

DCOD Communication - Ufficio stampa musicale nazionale

[email protected]