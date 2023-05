1 kg di lombata di maiale senza osso

due spicchi d’aglio

quattro bacche di ginepro

un rametto di rosmarino

senape dolce

estratto di carne

salsa Worcester

30 grammi di burro

2 cucchiaiate d ‘olio d ‘Oliva

100 grammi panna liquida freschissima

farina bianca

pepe e sale quanto basta



Tritare finemente il rosmarino, l'aglio e le bacche di ginepro.

Con un coltellino appuntito, praticare diversi fori nella carne (alle due estremità) e inserire una piccola quantità di macinato.

Con la lama del coltello, stendere una striscia sottile sulla carne, distribuire uniformemente il restante macinato sulla carne in modo che aderisca bene, mettere in una grande teglia, cospargere con qualche goccia di Worcester, spennellare con olio, coprire con metà del burro a pezzetti e arrostire per 15 minuti alla massima potenza.

Dopo 15 minuti, versare sul controfiletto la panna e mezzo cucchiaino di estratto di carne sciolto in 50 g di acqua calda. Quindi girare il controfiletto con il lato anteriore rivolto verso il basso (non è necessario se si utilizza un piatto rotante). Portare quindi il forno a metà potenza e continuare la cottura per altri 15 minuti.

E ovviamente buon appetito a tutti.

