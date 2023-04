Intervento del Presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo sul quotidiano Domani del 1 aprile 2023:

Quella tentata da La Russa e Meloni è una vera controriforma culturaleLa Russa non può non sapere chi erano gli uomini del terzo battaglione del Polizeiregiment colpiti dall’attacco di via Rasella, né può ignorare le responsabilità gravissime di autorevoli fascisti, fra cui il questore Pietro Caruso, il ministro dell’interno della repubblica di Salò Guido Buffarini Guidi, il criminale di guerra Pietro Koch, nella strage delle Ardeatine. Noi ricordiamo come ANPI i 335 martiri assassinati dai nazisti e dai fascisti il 24 marzo 1944, uno per uno, nella campagna social #tuttalamemoriasulleFosseArdeatine.Il Presidente del Senato ha consapevolmente scelto parole che dividono gli italiani, con considerazioni che tendono nella sostanza a una rivalutazione/assoluzione del fascismo ed una svalutazione/condanna della Resistenza. Le sue affermazioni sono la punta dell’iceberg di una narrazione che va avanti da anni - ma che sta avendo da qualche mese una accelerazione eccezionale - composta da centinaia di episodi noti e meno noti: dichiarazioni e comportamenti del tal consigliere comunale o del tal parlamentare o del tal assessore - tutti di Fratelli d’Italia - , roboanti affermazioni ed eloquenti silenzi il cui esito è lo sradicamento delle radici ideali, politiche, istituzionali, culturali dell’Italia costituzionale.Il 28 dicembre il ministro Crosetto, in un intervista al Messaggero, aveva affermato: “Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l’alternativa”. Quella frase conteneva un nocciolo autoritario e un programma di lavoro che stanno realizzando, distribuendo personalità-chiave nei gangli fondamentali della vita istituzionale e che si aggiungono ad una attiva presenza negli enti locali e nei Consigli regionali ed anche – diciamolo – al “lavoro sporco” delle formazione dichiaratamente neofasciste.Questo segno del dominio, già rappresentato dalle parole e dalle azioni di tanti ministri, della Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato, è lo strumento attraverso cui stanno operando una controriforma culturale che ha come fine il progressivo cambiamento del senso comune di una parte più o meno rilevante dell’opinione pubblica. Basti pensare alla consapevole omissione della parola “fascismo” da parte della Presidente del Consiglio, come nel caso del suo discorso di insediamento, dell’anniversario della marcia su Roma, dell’anniversario delle Fosse Ardeatine. Oppure al ricorrente, insistente uso di un lessico che tracima dal ventennio, in cui le parole Nazione, Patriota, Doveri, Destino, Italiani, opportunamente connesse, rappresentano una visione del mondo che trasuda neonazionalismo.È il momento di contrapporre a tutto ciò una nuova narrazione della Resistenza, non più come ultimo atto di una storia oramai lontana, ma come codice d’interpretazione della Costituzione e conseguentemente come scrigno di valori, cioè come strumento vivo e operante della politica nel tempo in cui viviamo. Quando parliamo di libertà, eguaglianza, democrazia, lavoro, pace, solidarietà, non sgraniamo uno stanco rosario di parole decotte, ma rappresentiamo esattamente i nodi cruciali e modernissimi dell’Italia costituzionale, su cui qui ed ora dobbiamo misurarci, dai migranti ai diritti umani, dalla condizione dei lavoratori alla tassazione progressiva, dalla libertà di riunione e di manifestazione al rilancio della pienezza della democrazia al drammatico tema della guerra. A ben vedere, quelle parole disegnano un progetto di società di liberi ed eguali.In Costituzione la parola Italia è scritta solo due volte: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro; l’Italia ripudia la guerra. Questa Italia, l’Italia che è unita e che unisce, l’Italia della Resistenza di 80 anni fa, dell’impegno civile e sociale di oggi, della libera possibilità di futuro, è esattamente il contrario del Paese della divisione e del rancore che ci ha rappresentato con le sue parole il Presidente del Senato".Gianfranco Pagliarulo





Crediti immagine: Bundesarchiv, Bild 101I-312-0983-05 / Koch / CC-BY-SA 3.0 - Retata di fronte al Palazzo Barberini a Roma, da parte di truppe tedesche e fasciste repubblicane, dopo l'attentato partigiano in Via Rasella, il 23 marzo 1944. Gli arrestati in questa retata furono portati al Viminale, detenuti e malmenati, e una parte di essi sarebbe stata uccisa nella conseguente rappresaglia alle Fosse Ardeatine.