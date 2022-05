Prima gli "ambientalisti" ci raccomandarono di usare le buste di plastica perché per quelle di carta occorreva abbattere gli alberi, e abbiamo visto come è finita.

Poi ci hanno impedito in tutti i modi di sfruttare le fonti energetiche presenti sul nostro territorio e ci hanno consegnati mani e piedi legati alla dipendenza da altri paesi e da altri personaggi tra cui spicca un certo Putin e ora famiglie e imprese stanno andando verso la rovina per il caro bollette. Poi si sono messi di traverso ai parchi eolici e ai pannelli solari perché deturpano il paesaggio.

Si sono opposti all'abbattimento di alberi pericolanti nei centri abitati e abbiamo visto quante persone sono morte o sono rimaste ferite per il crollo di piante, ormai rinsecchite, al primo rinforzo di vento. E quante persone sono morte per incidenti stradali causati da radici affioranti dall'asfalto, radici assolutamente intoccabili per i motivi detti!

I "pacifisti" imposero praticamente il disarmo dell'Europa dopo la prima guerra mondiale, e abbiamo visto poi Hitler come ne ha approfittato con le conseguenze che sappiamo, e adesso tempestano perché vogliono a tutti costi la pace "loro" sacrificando la libertà "altrui" (cioè quella degli ucraini).

Gli "animalisti" pretendono che se gatti randagi si stabiliscono nel tuo condominio sei obbligato a tenerteli e a mantenerli e se in un altro condominio c'è uno o più cani che abbaiano anche di notte, sei fregato perché oltre che comprarti tappi per le orecchie non puoi fare. E poi se i vigili abbattono due cinghiali perché sono pericolosi abbiamo visto le scene isteriche di pazze scatenate che poi sul luogo dell'abbattimento hanno portati lumini (manco al cimitero) ma poi per le decine di vittime di incidenti causati da queste bestie di lumini non ne abbiamo visto nemmeno uno. Infine non sapendo più che cretinata inventarsi ci dicono che la presenza ormai ingovernabile dei cinghiali nei centri abitati è dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti, ma si oppongono alla costruzione di termovalorizzatori.

Ma quand'è che la pianteranno di romperci?