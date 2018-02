Federico Morra, un ragazzo che ha trovato la sua opportunità online

Partito da zero, con un pc e pochi risparmi ha realizzato un network online: ecco la sua storia.

Chi non ha mai guardato il film di Steve Jobs? Penso che nessuno non l’abbia visto, e se non l’hai guardato corri a vederlo perché è una vera fonte di ispirazione.

Così è nata la storia di Federico Morra, un ragazzo di soli 17 anni che aveva e ha voglia di fare e di inventare. In una intervista dichiara: “Non ho grandi capacità tecniche ma ho idee, tante idee. Forse molti le hanno ma pochi le mettono in pratica”.

Nel 2016 Morra crea e lancia sul mercato la sua applicazione per Android con il nome Koala Tech News, l’applicazione riscuote un discreto successo così ne crea una per Windows e subito dopo il sito web per leggere le notizie.

Su internet si inizia a parlare del network e nasce un particolare interesse da parte dei blog. Koala tech news include tutti i blog italiani del settore tech, molti dei quali sono stati entusiasti e hanno partecipato attivamente al progetto.







Da zero, senza competenze, senza aiuto, senza fondi, è possibile creare qualcosa?

Si, la risposta è si. “Viviamo nell’oro ma non lo sappiamo”, continua Morra Federico “bisogna solo trovare la propria opportunità, guardare dove gli altri non guardano”. Ora il network è stato ceduto a un team di Roma che investirà e lo porterà avanti con grandi competenze.

Adesso Federico ha un nuovo progetto e cerca nuovi investitori e collaboratori, sarà anche questo un nuovo successo?

Puoi seguire Federico Morra su:

Instagram: https://www.instagram.com/project.fede/

Linkedin: linkedin.com/in/fede-morra

Guarda la sua storia: https://www.youtube.com/watch?v=cIqfX-5upxo