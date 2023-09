Il singolo del cantautore sugli stores e nelle radio.

“Dentro e fuori” è il nuovo singolo del poliedrico artista Franco Vesce sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Dentro e fuori” è un brano che racconta del passaggio precoce dall’adolescenza alla maturità. Il testo si sviluppa in due parti di testo. La prima in cui un ragazzo bussa ad una porta, una porta che divide due mondi, quello della realtà e quello della fantasia dove lui si trova e chiede di entrare metaforicamente all’interno di questa nuova fase, quella della maturità, perché non vuole più essere adolescente. Dall’altra parte della porta, nella seconda parte del brano, un uomo maturo invita il ragazzo a pensarci bene prima di entrare in quanto il passo fatto da lui stesso è un passo verso la responsabilità e la fatica, Entrambi guardano con rifiuto lo stato in cui vivono, il ragazzo vuole crescere e l’adulto si pente di aver fatto quel passo troppo presto ed invidia l’interlocutore per i momenti che vive e ai quali vuole rinunciare. “Credevo di vivere, invece non era così”, è la condizione in cui entrambi si trovano e in cui si troverà ogni persona che non vivrà a pieno le stagioni della propria vita, della propria crescita, affrettandosi a passare alla successiva e così facendo si troverà a rincorrere sempre qualcosa e rimpiangere di avere perso.

Storia dell’artista

Franco Vesce è un cantautore italiano avvicinatosi alla musica quasi per caso, grazie ad una chitarra ricevuta in regalo dal padre. Sempre influenzato dal cantautorato italiano e straniero, inizia a scrivere musica e testi dall’età di 20 anni. Grazie alla collaborazione della moglie Emanuela Pericolo, voce femminile e di Remo Radica, producer ed arrangiatore, pubblica il suo primo singolo “Prossima” solo nel maggio 2021 e a febbraio 2022 il suo primo album dal titolo “I segni del tempo”.

