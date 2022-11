Mi chiamo Sebastiano D'Amato, sono siciliano precisamente di "Francofonte (SR) classe "89". Ho iniziato con il primo live all'età di 15 anni. Ho iniziato a suonare a 14 anni e canto da allora. Ho suonato e cantato un po' tutti i generi musicali, dall'heavy metal al blues trovando poi la mia strada negli inediti con una influenza blues e pop.

Ho suonato e partecipato a molto eventi . Suonando per la finale a Roma del Tour Music fest, all'Ariston di Sanremo per la finale di Sanremo rock con un mio inedito e quest'anno per la settimana del festival di Sanremo suonerò al Discovery Sanremo portando i miei inediti con ottime prospettive.

Ho partecipato in un Talent televisivo che sta andando adesso in onda sulla 7Gold ottenendo ottimi risultati con i miei inediti molto apprezzati dal pubblico, ho suonato in Egitto come cast artistico nei teatri per conto di "Alpitour" e in Sardegna per diversi mesi.

Nel 2019 ho suonato a Matera per radio Italia . Ho un ottima presenza scenica ed una scaletta molto vasta sia da inediti che da cover riarrangiata da me. Gli inediti li scrivo io sia testo che arrangiamenti chitarristici .



Testo 'Abbraccio'

brano già depositato in SIAE.

Parlerò di te

Nasconderò le lacrime

Racconterò di quando mi facevi ridere .

Manca il calore di un abbraccio, che non c'è

Indossa quel sorriso che ti fa ...



Brillare sei tu..

La musica che fa ballare di più

Sei il sole dopo la tempesta.

Musica resta.

Ho cacciato via

ansia e malinconia

Corro nel deserto e sfuggo a l'apatia...

Il vento sfiora

La mia pelle nuda e fragile...

Ricordo quel sorriso che ti fa

Brillare...

Sei tu a musica che fa ballare di più..

Sei il sole dopo la tempesta la melodia che suona in testa..

Musica restaaa...

Sei il sole dopo la tempesta

Musica Resta...

Musica resta...



Il testo e il significato del brano rappresentano il cammino e l'amore verso una figura patriarcale che ti ha accompagnato per tutta la sua vita, regalandoti tutto il suo sapere e il suo amore.

E quando ti ritrovi senza la sua figura al tuo fianco pensi a quanto ti manca un abbraccio da chi è stato sempre al tuo fianco. Ma ti alzi e continui la strada difronte a te con la vita in mano ,il sorriso sulle labbra e la consapevolezza di andare sempre avanti per la tua strada con gli insegnamenti che hai ricevuto.

Io l'ho scritta e dedicata a mio Nonno. La mia figura paterna.



