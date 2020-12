L'ultima tra le chiacchiere della politica è la volontà, entro il 2030, di ridurre in Europa le emissioni da idrocarburi almeno del 55% . Peccato che l’incompetenza su inquinamento e emissioni in atmosfera è un capitolo dei più squallidi, anche in Italia, specialmente da parte del Movimento 5 Stelle e dello stesso Pd nell'attuale Governo.

Sarebbe bello comprendere come le vorrebbero ridurre queste emissioni in atmosfera. Forse vietando di fumare all'aperto, l’accensione dei barbecue a ferragosto, togliendo i camini alle pizzerie ... o che altro?

Questa stessa gente che parla di riduzione di emissioni e fa propaganda politica su tale argomento, mantiene invece aperta la ex Ilva a Taranto, vuole costruire due nuovi aeroporti a Firenze e Salerno e aumenta emissioni e consumo di suolo, non alzando un dito per risolvere il problema della Terra dei fuochi e delle perforazioni in Basilicata. Gli stessi che non fanno nulla per Augusta, Priolo, Gela e Rosignano.

Dopo ore di discussione, i leader europei hanno trovato un accordo su un testo sulla lotta ai cambiamenti climatici. Lo ha annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.

"L'Europa è la leader nella lotta contro i cambiamenti climatici. Abbiamo deciso di tagliare le emissioni di almeno il 55% entro il 2030"."Ottimo modo per festeggiare il primo anniversario del nostro EUGreenDeal!" L'Europa ridurrà le emissioni di almeno il 55% entro il 2030". Questa è quanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Ciò "ci pone su un percorso chiaro verso la neutralità climatica nel 2050"."Alla vigilia del quinto anniversario dell'accordo di Parigi - commenta il presidente francese Emmanuel Macron - noi europei ci impegniamo a ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Quindi facciamo di tutto per avere successo. Adesso. Tutti insieme. Perché non esiste un piano B!""Nottata intensa di lavoro al Consiglio Europeo - twitta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - coronata dalla chiusura positiva su Green Deal. Neutralità climatica pensando alle nuove generazioni". "E adesso - scrive il commissario europeo Paolo Gentiloni - l'accordo sulla proposta della Commissione di portare almeno al 55% la riduzione di emissioni entro il 2030. L'Europa fa sul serio".

Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere... solo concime di scarsa qualità per la nostra povera Terra.





Per conoscere di più dello stesso autore sul problema emissioni:

fai.informazione.it/6546D655-5A6C-4E48-A00C-1744014959C6/Inquinanti-ambientali-e-tumori-due-studi-pilota-in-Italia-Intervista-su-medico-e-Paziente-a-Vincenzo-Petrosino