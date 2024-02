"Giocare a Foggia era una grande emozione, c'era sempre lo stadio pieno e quando i tifosi saltellavano sembrava che tutto si muovesse. Ricordo di aver visto gente seduta sui riflettori perché non avevano trovato un posto dove sistemarsi. Io giocavo in mezzo, a sinistra c'era Signori e a destra Rambaudi: ci trovavamo a occhi chiusi e il merito era del lavoro che si faceva sul campo. Tutti i giorni provavamo schemi, perciò arrivati a un certo punto era automatico trovarsi; anche se non vedevo i miei compagni sapevo esattamente dov'erano piazzati... Poi alla Fiorentina ho giocato con Rui Costa e Batistuta. Il portoghese era un vero fenomeno, uno dei più forti giocatori che abbia mai visto. Batistuta era un bomber autentico. Ci fondevamo perfettamente: lui più fisico, io più guizzi. Un grande compagno di squadra a cui sarò sempre legato."

Nel primo Foggia targato Zeman, quello che fece stropicciare gli occhi per ritmo, intensità e rapidità della manovra offensiva, lui era il terminale offensivo ed il bomber principe. Poi nella viola fu per anni la spalla di Batigol.

Compie oggi gli anni Ciccio Baiano.