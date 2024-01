Se desideri una lettura senza compromessi, il Kindle Paperwhite Signature Edition di Amazon è ciò che fa per te. Con uno schermo da 6,8’’, una memoria interna potenziata da 32 GB, ricarica wireless e una luce frontale che si adatta automaticamente, questo e-reader offre un'esperienza di lettura superiore.

Esploriamo le Caratteristiche Chiave:

Schermo da 6,8’’ per un'Esperienza Visiva Straordinaria: Il nuovo schermo da 6,8’’ con una risoluzione di 300 ppi garantisce testo nitido e immagini chiare. I bordi sottili permettono una lettura confortevole in ogni ambiente, dalla luce del giorno al buio della notte.

Ricarica Wireless per una Maggiore Libertà: Dimentica i cavi con la ricarica wireless. Una sola carica, tramite USB-C o un caricatore wireless compatibile con la tecnologia Qi (venduto separatamente), offre fino a 10 settimane di autonomia, consentendoti di dedicare più tempo alla lettura.

Luce Frontale Regolabile e Schermo Antiriflesso: Personalizza la luminosità con la luce frontale regolabile e goditi una lettura confortevole in qualsiasi condizione. Lo schermo antiriflesso da 300 ppi ti permette di leggere come su carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole.

Memoria da 32 GB per la Tua Libreria Personale: Con una generosa memoria interna, il Kindle Paperwhite Signature Edition può contenere migliaia di libri, audiolibri e documenti, offrendoti la libertà di portare con te la tua intera libreria digitale.

Esperienza Senza Interruzioni: Senza pubblicità per garantire un'immersione totale nella lettura, il Kindle Paperwhite Signature Edition è progettato per offrire un ambiente privo di distrazioni.

Offerta Speciale: Acquista ora il Kindle Paperwhite Signature Edition e ottieni 3 mesi di abbonamento gratuiti a Kindle Unlimited. Accedi a una vasta collezione di libri e leggi senza limiti su qualsiasi dispositivo.

Eleva la tua esperienza di lettura con il Kindle Paperwhite Signature Edition, disponibile a 189,99€. Regalati il piacere di immergerti completamente nelle storie che ami.