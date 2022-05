Post dedicato ad un argomento che spesso è stato tema di discussione, tanto da portare in alcune occasioni i media a dichiarare che "la sigaretta elettronica esplode".

Scoop che hanno sempre lasciato il tempo che trovano, in quanto mai hanno dettagliato i motivi, ovvero le cause, ma soltanto le conseguenze.

Qualsiasi dispositivo elettronico, se utilizzato impropriamente, può divenire pericoloso! La verità è che le batterie per sigaretta elettronica non esplodono da sole! Spesso la causa principale ricade su errori madornali che gli utenti commettono, prendendo sottogamba importanti seppur semplici nozioni di base, soprattutto quando si trovano ad avere a che fare con dispositivi che richiedono un livello di attenzione maggiore (vedi ad esempio i device definiti meccanici).

Stiamo parlando intanto di celle a ioni di litio in quanto la reale batteria è caratterizzata da un insieme di celle che, in funzione della chimica che le caratterizza, offriranno uno specifico grado di prestazione.

Le leggi fondamentali, per utilizzare questa tipologia di celle su sistemi privi di qualsiasi diagnostica e protezione sono essenzialmente :

La prima legge di Ohm

L'effetto Joule

Se la box dispone di un circuito con display o di protezioni (vedi mosfet), potremo allora preoccuparci soltanto di un accorgimento in particolare. Verificare l'integrità della cella. Se invece siamo in presenza di dispostivi meccanici, meglio prima farsi pochi semplici calcoli, prima di eseguire il setup del dispositivo.

Il video che lascio di seguito dettaglia le basi necessarie per approcciare l'utilizzo delle celle a ioni di litio con i vaporizzatori personali. Non ditemi poi che non ve lo avevo detto! Buona visione!