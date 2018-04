Scioperi a oltranza in Francia contro Macron

Ferrovie slovacche: per il 2030 vogliamo 100 milioni di passeggeri

01/12/2017 10:58 - La compagnia ferroviaria pubblica ZSSK ha in progetto di aumentare il numero di passeggeri fino a 100 milioni all’anno. In pratica, prevede una media di cinque viaggi in treno ogni anno per ciascuno… (Buongiorno Slovacchia)