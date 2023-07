È ufficiale. Il logo di Twitter cambia nome e diventa X. La piattaforma di proprietà di Elon Musk d'ora in avanti si chiamerà così.

IL REBRANDING

Mentre su Android il cambio nome sembra procedere lentamente, sui dispositivi iOS, Twitter è già diventato X. L’acquisizione da parte di Elon Musk nell'aprile 2022, con non poche polemiche visti i numerosi licenziamenti e i crolli di valore in borsa, il rebrand sta ora avvenendo con l’introduzione di alcuni dettagli per gli utenti.

COSA È CAMBIATO

Chiaramente, oltre al cambio nome, la piattaforma ha introdotto già alcune funzionalità. Per iniziare, quelli che fino ad ora si chiamavano “tweet” ora si chiamano semplicemente “post”, poi c’è stato anche il consolidamento della divisione degli utenti tra quelli abbonati al servizio Blue e i normali utilizzatori, con i primi che, dietro il pagamento di un abbonamento mensile, possono: modificare un post entro un’ora dalla pubblicazione, pubblicità dimezzate, leggere fino a 10.000 post, autenticazione a due fattori e molto altro ancora. Il costo dell’abbonamento per X Blue è meno di 10 euro al mese se si effettua sul web e di 11 euro se si effettua tramite app.





IN FUTURO POSSIBILI ULTERIORI MODIFICHE

Elon Musk si dichiara aperto a possibili e ulteriori modifiche nel futuro prossimo, sia per lo stile che per la grafica. Rende noto, infatti, già un possibile aggiornamento per rimuovere la pubblicità rendendo più scura l’interfaccia.