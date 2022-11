Da giorni non trapelavano dichiarazioni del padre-padrone di FI quasi fosse disinteressato a quanto accadeva dalle parti di Palazzo Chigi.

Probabilmente, invece, lo svolgersi delle attività governative ancora non gli aveva offerto un nuovo spunto per confermare il suo disappunto nei confronti del premier Giorgia Meloni.

Ma l’inatteso caso della Ocean Viking e della diatriba Meloni-Macron gli è sembrata una situazione troppo invitante per censurare il governo e, sottinteso, il premier.

Così il senatore-pregiudicato ha deciso di essere lapidario: “Bisognava intanto salvarli tutti”.

Ovviamente il riferimento era ai migranti imbarcati sulle navi ONG ma in particolare sulla Ocean Viking nei confronti della quale, invece, il duo Salvini-Piantedosi aveva assunto un atteggiamento - se possibile - ancora più da bulli, proprio mentre il premier Meloni in scia con i suoi ministri chiedeva al presidente Macron di accogliere lui quella ONG in un porto francese.

Mi domando: ma perché mai Berlusconi ha voluto esprimere il suo dissenso su un fatto tutto sommato marginale, proprio nelle ore in cui già i ministri FI esternavano il loro disaccordo con la decisione presa dal CdM sul Superbonus, dichiarando: “Al lavoro per spostare scadenza delle agevolazioni al 110%" ?

Honni soit qui mal y pense!