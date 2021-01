Se, del resto, anche nella Bibbia si chiede a Dio di confondere i nemici e quindi non si vede il perché i politici non dovrebbero fare altrettanto con i propri amministrati che non riescono ad essere favorevoli alla loro politica!

In pratica è quello che sta succedendo qui a Perugia con i nostri illustri amministratori/politici pro tempore che gestiscono la maggioranza in Comune!

Del resto se sono talmente capaci e scaltri a portare avanti una politica la quale è così raffinata da “infinocchiare” i propri assistiti, tanto di cappello e “alla via così…”!

Ora però spetta a chi “l’ortaggio” non piace il compito di aprire gli occhi ai propri concittadini.

In che modo? Facendogli notare quali sono le reali esigenze della città e di conseguenza, quali sono i corretti provvedimenti a cui pensare e mettere in atto per risolvere i veri problemi, comunicandoli ai loro assistiti al posto di quelle “fanfaluche” che, con la compiacenza di una certa stampa, non proprio imparziale, gli vengono propinate con la spregiudicatezza e la presunzione di indicarli come il vero toccasana per una corretta gestione della città.

Gli esempi di questi comunicati “civetta”, che escono da giornali compiacenti e aleggiano nel cielo di Perugia, a beneficio di una certa visibilità. fasulla e presunta, dei partiti in cui operano i suddetti amministratori/politici comunali, non mancano di certo!

Ogni mattina che il sole sorge, possiamo leggerne abbondantemente!

Una? Eccola; “...a febbraio i lavori della frana del parco Santa margherita e alle briglie di Bracco”. Messa lì come se per un normale lavoro di riparazione di un danno causato dalla mala gestione del territorio fosse motivo di plauso da parte dei cittadini!

Un’altra? Si; “Un drone studia Palazzo dei Priori. Sicurezza sotto controllo”. Anche questa fatta sembrare una “chicca” quando la sicurezza delle ricchezze antiche della città dovrebbe essere normale manutenzione effettuata costantemente!

Per poi sentire il dichiarare che; “...l’allerta degrado sta crescendo da San Prospero a via XX Settembre…”! Messa lì come se il degrado che rovina sempre più Perugia non fosse il risultato di una cattiva gestione sempre della politica comunale!

Ce ne sono altri? Ai voglia! Ma lo spazio per raccontarle non sarebbe sufficiente!

Ecco! Tutto ciò per fare in modo che non si pensasse e si parlasse dei veri e seri problemi quali la desertificazione del verde pubblico; la mancanza di provvedimenti seri per stroncare la criminalità urbana che crea tanta paura e insicurezza nella città o la fatiscenza e l’abbandono di alcuni pericolanti edifici che ancora fanno bella mostra di se nei vari quartieri da tempo immemorabile senza che ciò preoccupi minimamente coloro che dovrebbero porvi rimedio.

Se questo non lo chiamate “confondere la gente” cosa sarebbe?



Giampiero Tamburi (Perugia: Social City)