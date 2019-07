E adesso parlateci di Apricena

Se si volesse uguagliare l'idiotismo politico imperante nel nostro Paese, dovremmo chiedere agli attuali illuminati dirigenti politici della Lega di parlarci di Apricena.

Nel "simpatico" comune pugliese, in provincia di Foggia, il sindaco leghista è stato arrestato (non indagato per abuso di ufficio, arrestato), perché favoriva imprenditori amici negli appalti.

Dato che intendo sottrarmi a questa barbarie, non chiederò alle migliaia di "Napalm 53" che stanno infestando la rete con la faccenda di Bibbiano, di parlarci di Apricena, anche se per logica potrei farlo.

Gli chiederò invece di parlarci di corruzione internazionale.

Gli chiederò di parlarci di possibile intelligence con una potenza straniera non alleata.

Gli chiederò di parlarci di sovranismo a sovranità limitata, basato sulla quantità di rubli che potevano fluire nelle casse di un partito italiano.

Vediamo cosa avranno da dirci, questi queruli indignati di professione.