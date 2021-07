Dopo i tempi supplementari, allo stadio di San Pietroburgo il risultato tra Svizzera e Spagna era fermo sull'1-1.

Ad andare in vantaggio all'8' del primo tempo è la Spagna con Jordi Alba, la cui conclusione al volo di sinistro viene deviata da Zakaria, con la palla che si insacca alla destra di Sommer.

Alla propria autorete gli svizzeri rimediano al 68', grazie a Freuler che sfrutta un'indecisione nella propria area di Laporte e Pau Torres che si scontrano nel tentativo di chiusura. Freuler ringrazia e serve centralmente Shaqiri, che batte Unai Simón con un angolatissimo destro rasoterra.

Al 77', l'inglese Oliver estrae un insensato cartellino rosso nei confronti di Freuler per un fallo su Gerard Moreno che poteva al massimo essere punito con un giallo, facendo rimanere la Svizzera in 10. Svizzera che in quel momento sembrava aver preso le redini della partita e che dava l'impressione di potersela aggiudicare.

Gli spagnoli, però, non sono stati in grado di sfruttare l'assiste del direttore di gara nei minuti che rimanevano prima della fine del tempo regolamentare, così come nei due tempi supplementari, anche grazie ad un fantastico Sommer.

Ai rigori la Spagna inizia male, ma la Svizzera fa peggio mettendone in rete solo 1 contro i 3 degli iberici.

Quindi, la Spagna è la prima squadra che si qualifica alle semifinali di Euro 2020 dove martedì prossimo a Wembley incontrerà la vincente tra Belgio e Italia.





