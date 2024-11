Io credo che i Vangeli e le Bibbie siano obsoleti. Non trattano più la realtà attuale. Sono indicatori ed indice di generazioni passate, scadute. Sono frasi superficiali che ti indicano solo come non vivere e come non essere felice. Ma ti legano a un Dio che c'è e che secondo me si è offeso anche dalle grandi sciocchezze scritte nei testi Sacri. Ma chi ha inventato ste cose ? Sono testi assurdi privi di logica, che anche se vuoi razionalizzarli, non trovi nessuna ragione. Soprattutto quando dice che le donne a pagamento hanno il diritto al Paradiso poichè hanno tanto amato....Per me è una eresia. Caso mai hanno tanto guadagnato!! Ossia non solo godono sulla terra ma hanno il diritto di godere anche di un Paradiso che dovrebbe essere a beneficio di anime pure. Francamente non capisco. Ma è tutto il Vangelo che si arrampica sugli specchi. Quando ad esempio dice che Gesù è stato crocifisso, poi è morto ed il terzo giorno è resuscitato. Secondo le sacre scritture. Scusate ma fino a quel punto che avevamo letto "Il Corriere dei Piccoli"? Oppure era tutto secondo le Sacre Scritture? Quindi il Vangelo anche non da per scontato o verità assoluta che Gesù sia resuscitato. Gesù resta comunque un personaggio storico. Sotto Ponzio Pilato. Veramente è esistito. Come è esistito davvero Maometto (molto prima di Gesù) e Budda.

Dicevo che i testi Sacri sono obsoleti poichè se non sono nemmeno certi che Gesù sia realmente resuscitato, come può tornarci utile al mondo di oggi?

Forse tutti questi profeti che ogni tanto nascono sono il proseguo di una religione sempre in movimento. Perchè basarsi solo su Bibbia e Vangelo è troppo poco. E' come comprare un giornale di ieri. Oggi non mi serve a nulla!

Poi gli apostoli dovevano avere una memoria di ferro a ricordare e a scrivere tutto quello che Gesù faceva e diceva loro. Per non parlare della Bibbia che addirittura si serviva di Dio per dettare su carta le Sue Memorie!

Ma c'erano carta e penne in quel tempo ?? Scusate la mia profonda ignoranza. Forse era meglio Budda che non diceva nulla ma lo amavano tutti.