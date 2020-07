OnePlus realizza ottimi smartphone, che fino a pochi anni fa si caratterizzavano per un mix tra prezzo aggressivo, ottimo hardware e ottime prestazioni.

Dal 2020 con OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, però, l'azienda ha deciso di entrare nel "club dei grandi" e ha proposto i suoi smartphone a prezzi da top di gamma (elevati come quelli della concorrenza).

Ma per non perdere la fetta di utenti che avevano iniziato ad amare i dispositivi OnePlus, ma che non vogliono o non possono spendere cifre troppo elevate, l'azienda cinese ha deciso di realizzare il suo primo smartphone di fascia media, il OnePlus Nord che è stato presentato quest'oggi.

OnePlus Nord si posiziona come caratteristiche un gradino sotto rispetto ai top di gamma, ma ad un prezzo significativamente più abbordabaile, anche se ovviamente bisogna rinunciare a qualcosa...





Queste le caratteristiche del OnePlus Nord: