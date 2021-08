Dal ciclismo su pista è arrivata la medaglia n. 30 per l'Italia, dove la squadra maschile di inseguimento ha vinto l'oro, migliorando per la seconda volta consecutiva il record del mondo.

La squadra, composta da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna, diretta da Marco Villa, ha vinto la finale con il nuovo primato di 3:42:032 , davanti alla Danimarca, campione del mondo in carica (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen) battuta sul filo di lana, che ha realizzato il tempo di 3:42:198. Gara caratterizzata dall'ennesima rimonta e dall'ennesima progressione di Filippo Ganna.

L’ultima medaglia olimpica, nella specialità, era arrivata alle olimpiadi del Messico con il bronzo conquistato da Luigi Roncaglia, Lorenzo Bosisio, Cipriano Chemello e Giorgio Morbiato, mentre per l'ultimo oro bisogna andare indietro fino a Roma '60, conquistato grazie a Luigi Arienti, Franco Testa, Mario Vallotto e Marino Vigna.



Delusione, invece da altri sport di squadra su cui l'Italia puntava per l'eliminazione dal torneo olimpico delle nazionali di pallavolo femminile e pallanuoto maschile.

Il cammino delle azzurre è terminato ai quarti di finale, sconfitte dalla Serbia 3-0 con i parziali di 21-25;14-25 e 21-25.

Il Settebello, anche in questo caso contro la Serbia, non è riuscito a ripetere le rimonte che avevano caratterizzato gli altri match olimpici, finendo così sconfitto per 10 a 6.



Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile ARGENTO Vanessa Ferrari - Ginnastica artistica - Corpo libero ORO Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti - Vela - Nacra 17 ORO Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna - Ciclismo - Inseguimento a squadre su pista





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1422899887184617474