Naturale, luminoso, compatto è così che desideriamo l'incarnato del nostro viso. NUDE Skin Cream by My Lamination non solo offre tutto questo, ma è una crema che unisce un effetto trucco naturale insieme ai benefici del trattamento. In particolare NUDE Skin è una crema colorata cui compito è perfezionare e illuminare la pelle. Ecco, ancora una volta con questo rivoluzionario prodotto, My Lamination è in grado di stupire e soddisfare l'esigenza di milioni di donne rendendo i loro visi a prova di photocall.



Soprattutto, My Lamination è un brand in continua evoluzione, tutti i suoi prodotti sono accuratamente studiati e testati per molto tempo prima di debuttare sul mercato. NUDE Skin è la rivoluzione delle creme colorate, contiene principi attivi derivati dal Fico d'India, che idratano intensamente e leniscono naturalmente i rossori. Con i suoi estratti di Passiflora disarrossante, Calendula dalle proprietà lenitive e il Cetriolo noto nella cosmesi per essere rinfrescante.



Altro punto di forza: NUDE Skin è priva di Parabeni Paraffine e oli minerali. Con ingredienti da agricoltura biologica. Quindi può essere usata ogni giorno e con costanza migliora la pelle rendendola luminosa e morbida. Ancora, la crema colorata My Lamination è disponibile in tre tonalità, quindi ben si accorda con tutti gli incarnati: chiaro, medio e scuro. La sua applicazione è facile, una volta dosata la giusta quantità, basta sfumarla sul viso, fin da subito ne noterete i suoi benefici. NUDE Skin Cream è un prodotto My Lamination Made in Italy la puoi comprare direttamente sul sito ufficiale:



https://www.mylamination.it/