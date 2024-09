L'Armenia porta agli Oscar 2025 la toccante storia di Yasha, un ex comunista che, incapace di accettare la fine dell'URSS, si rifugia in un mondo di fantasie. La tragicommedia di Baghdasaryan, vincitrice di 5 Anahit Awards (gli Oscar armeni) esplora il tema della nostalgia per il passato e della difficoltà di adattarsi al presente.

TRAMA: Yasha, un ex delegato del Partito Comunista dell'Unione Sovietica al congresso del 1976, vive ora una pensione solitaria, aggrappato ai fasti del passato. Mentre il mondo intorno a lui è cambiato radicalmente con la dissoluzione dell'URSS, lui continua a sognare dialoghi politici con Breznev e altri leader del partito. Questa nostalgia, però, crea una crescente distanza dalla sua famiglia, che fatica a comprendere il suo attaccamento a un'ideologia ormai superata.

Lo scorso anno l'Armenia inviò Amerikatsi di Michael A. Goorjian che riuscì ad entrare nella shortlist dei semifinalisti, ma senza poi ottenere la candidatura.