English Sports Camp 2018

Chiunque sia stato bambino (cioè tutti), ricorda con molta emozione l’esperienza di un Centro estivo. Purtroppo sono troppo "vecchio" per ricordarmene di una in lingua inglese, negli anni 80 l'inglese era la Terra promessa, i cantanti e gli artisti di una Londra troppo lontana.

Oggi voglio parlarvi di English & Sports Camp organizzato dalla British Institutes di Roma Salario, un'esperienza full-immersion in lingua inglese, fatta di attività di formazione, in aula e outdoor, ma anche di giochi, sport, teatro e buona compagnia che si svolge a Campo di Giove (AQ), nel cuore della Comunità montana Peligna e del Parco nazionale della Majella, a circa 2 ore da Roma.

Le attività del Camp sono finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi formativi nella conoscenza della lingua inglese e lo staff è formato esclusivamente da docenti madrelingua certificati e da istruttori madrelingua abilitati.

Il Camp, a numero chiuso per poter offrire il massimo della qualità e della sicurezza ai vostri ragazzi, dura 7 giorni effettivi. Sviluppare le abilità linguistiche in maniera dinamica e divertente, accrescendo la motivazione all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse, stimolare la capacità di interazione con gli altri sviluppando lo spirito di gruppo, facilitare l’autonomia individuale in una situazione “protetta” ma senza genitori, praticare sport e giochi in un ambiente accogliente e sicuro, in contatto con la natura e l’arte.

Tutto bellissimo ma c'è di più; da quest'anno si decide anche di "mettere su" una competiton che mette in palio un soggiorno gratuito.