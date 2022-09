Nella suggestiva spiaggia del lido “Arcobaleno” di Catania si è svolto un interessante casting per conto del concorso “Candy VIP Models” allo scopo di individuare quelle modelle da inserire nel mondo della moda e dello spettacolo: al cospetto del coreografo Enzo Ignoto, dell’imprenditore Giuseppe Calleri e del patron Giuliano Castorina hanno sfilato una ventina di concorrenti in abito casual ed in costume da bagno.

Fra le partecipanti particolare rilievo hanno assunto Clara Speciale, Miss Candy Vip Models 2022, Stefania Chiechio, Alessia Castelli e Noemi Bottino, quest’ultima, essendo nuova, ha compilato una scheda conoscitiva.

Clara Consiglio, 33 anni, e la piccola Ginevra hanno approfittato per un bagnetto in un clima amichevole e sereno. Alcune ragazze, come Veronica Privitera, Mayra Ghironi, Cinzia Villardita, ed altre dello stabilimento, hanno preso informazioni telefonicamente su eventuali altre iniziative. Nel corso della selezione rilevante è stato l’intervento di Giuseppe Calleri, il quale, nel presentare la propria azienda: il “Frantoio Calleri”, ha sottolineato la forza della tradizione, l’amore per la Sicilia, il gusto per l’innovazione.

“L’oleificio Calleri nasce dalla volontà del suo fondatore Salvatore Calleri di rinnovarsi e andare incontro a nuove sfide nel segno del rispetto per l’ambiente, per i frutti della terra e per la lavorazione di materie prime di qualità. La nostra è una storia di famiglia con oltre 40 anni esperienza e un legame profondo con il territorio degli Iblei a Palazzolo Acreide. – chiosato Giuseppe Calleri – Nel 2017 l’azienda decide di ampliare la propria attività dedicandosi all’olivicoltura, sfruttando inizialmente le piante di olivo già presenti nei propri terreni, cui annette, dopo l’acquisto di un nuovo appezzamento di terreno, 8 ettari di uliveto di Cultivar Nocellara del Belice. Nel 2018, riponendo fiducia e aspettative nella strada intrapresa l’anno precedente, la famiglia Calleri scommette su una superficie maggiore destinata ad uliveto e progetta un nuovo impianto super intensivo di 32 ettari. Nel 2020, credendo fermamente nel successo, che il futuro in questo nuovo settore aziendale avrebbe portato, la ditta realizza un oleificio ad estrazione a freddo di ultima generazione. Oggi produciamo il pregiato e raffinato Minerva, olio extravergine d’oliva con certificazione biologica”.

L’oliva nocellara del Belice è un prodotto ortofrutticolo italiano con due denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e rappresenta una cultivar molto pregiato ed è fra le varietà autoctone siciliane probabilmente una fra le più stimate in assoluto. Esso è in grado di esaltare il sapore delle pietanze attraverso una combinazione di profumi fruttati ed aromatici.

È l’olio genuino, sano, che fa bene alla salute, ricco di polifenoli e vitamina E, con ottime proprietà antiossidanti, che possiede alta digeribilità. L’olio extra vergine d’oliva Minerva è biologico, certificato, e 100% made in Sicily. Tutta la filiera produttiva è sottoposta ad un controllo costante e completo. L’intero processo di produzione è pensato per preservare la materia prima e produrre un olio in grado di esaltare il gusto e le caratteristiche nutrizionali della Nocellara del Belice.

In seguito è stata la volta di Giuliano Castorina, presidente dell’agenzia “Candy VIP Models” che ha presentato il B&B “Etna Queen”, una nuova realtà ricettiva sita a Catania, nella centralissima via Etnea 270: “A pochi passi dalla Villa Bellini è situata nella storica via Etnea, cuore della città. – ha spiegato Castorina – È convenzionato con ristoranti e tourist service ed offre escursioni e servizi di prima colazione nonché una balconata, che si affaccia sul vicolo Santa Filomena, una storica via alle spalle della via Etnea, piena di ristorantini e movida molto frequentata tutte le sere, camere complete di TV, condizionatori, scrivanie e Wi-fi gratuita per i nostri clienti sempre al centro storico. Insomma una struttura ospitale e low cost”.

Di peculiare interesse l’intervento di Enrico Ferlito, che in collaborazione col B&B “Etna Queen” ed altri, si propone di scritturare le ragazze per uno spot pubblicitario, non appena saranno ultimati i lavori delle suddette strutture ricettive. L’evento ha costituito infine l’occasione per lo staff “Candy VIP Models” di discutere di nuove strategie e proposte per l’anno a venire.