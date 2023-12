Sabato 16 dicembre al Teatro Palladium dell'Università Roma Tre si è svolta la cerimonia finale del Premio “Movie To Music”, il riconoscimento per premiare il rapporto simbiotico e indissolubile tra musica e cinema. Sono stati premiati sul palco del Teatro Palladium Leo Gassmann, Riccardo Milani, Daniele Vicari, Giorgio Verdelli, Rocco Papaleo e molti altri.

Sono diverse le categorie premiate nella III edizione del Premio Movie to Music, a partire dalla miglior canzone da una serie televisiva, per la quale è stato premiato Leo Gassmann grazie alla canzone “Dammi un bacio, ja” dalla serie “Un professore 2”. Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti sono stati premiati per il miglior film su un luogo della musica con “Margini” e Rocco Papaleo per il miglior film su un mestiere della musica con “Scordato”. Il miglior film su una mecenate della musica è “Regine di quadri”, per il quale è stata premiata Anna Testa, mentre sono tre i vincitori per il miglior film biografico su un musicista: Giorgio Verdelli per “Enzo Jannacci - Vengo anch’io”, Riccardo Milani per “Io, noi e Gaber” e Daniele Vicari per “Fela – Il mio dio vivente”, accompagnato dai produttori Renata Di Leone e Giovanni Capalbo.

Il progetto “Movie to Music” è nato da un’idea di Luca Aversano e Giandomenico Celata, e realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Il Premio è organizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con la direzione artistica della giornalista e critica cinematografica Paola Casella. Fra i selezionatori il compositore di colonne sonore per il cinema Michele Braga.

Sul palco si è esibita anche la Roma Tre Jazz Band, nata nel contesto del Corso di laurea in DAMS dell’Università Roma Tre e del Teatro Palladium su iniziativa di Luca Aversano e diretta dal M° Nicola Concettini.

Il Premio “Movie to Music” si colloca nella stagione 2023/2024 “Vent’anni nel presente”, nell’anno del ventennale del Teatro Palladium (a Roma in piazza Bartolomeo Romano, 8), che si distingue sul territorio nazionale grazie a una programmazione eclettica e continuativa. In costante attività ed aperto alla sperimentazione, il Palladium esalta il valore della collaborazione e del network con enti, associazioni, festival, scuole e atenei, per offrire al pubblico proposte innovative, in movimento, ricercando stimoli e contenuti provenienti da tutto il territorio nazionale, e al tempo stesso saldando la connessione con l'VIII Municipio.