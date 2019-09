Il miliardario giapponese Maezawa lascia Zozo per concentrarsi sulla preparazione per la missione circumlunare del 2023 sulla Starship di SpaceX

Yusaku Maezawa, fondatore del gigante della moda Zozo per la vendita di abiti on-line, lascia l'incarico di CEO della compagnia e cede gran parte delle azioni in suo possesso per ottener la liquidità che gli consentirà di allenarsi per il volo intorno alla Luna che effettuerà nel 2023 con l'astronave Starship di SpaceX.

Yahoo Japan, azienda nel portafoglio degli investimenti Softbank, ha offerto di pagare 400 miliardi di yen per acquisire il 50,1% di Zozo, con l'intento di competere al meglio con i rivali Amazon e Rakuten.

Come parte di tale accordo, Maezawa ha accettato di vendere il 30% a Yahoo Japan anche il 30% delle proprie azioni, oltre a lasciare la guida della società.

Nel 2018, in un evento organizzato ad hoc, Elon Musk presentò Maezawa come il primo passeggero che avrebbe volato intorno alla Luna su una navicella SpaceX.

Il prezzo che Maezawa ha accettato di pagare per il biglietto non è stato reso noto, ma secondo Musk si tratta di "molti soldi".