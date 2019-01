Starlette rifiutate: Francesca Cipriani

Ieri a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D’Urso, è andato in scena un teatrino poco dignitoso per una donna.

L’avvenente Francesca Cipriani si è scagliata contro Walter Nudo perché avrebbe rifiutato le sue avance.

Ogni giorno parliamo di violenza psicologica, fisica, ma dove è finita la dignità di essere donna?

Nei salotti, ormai, si urla e si fa vedere il peggio del peggio e non solo, anche sui social ci sono continui attacchi tra ex, tra rifiutati.

Abbiamo chiesto a Maurizio Sorge, più volte ospite del salotto di Carmelita, cosa ne pensasse sulla vicenda Cipriani:

«Indigna la presunzione di una starlettina che rifiutata si scaglia contro il suo amato. La plasticosa irritante Cipriani, dopo aver preso il giusto due di picche da Walter Nudo, lo apostrofa come un maleducato e bugiardo. Ma l'unica colpa che il vincitore del GF Vip ha è quella di aver difeso la sua intimità da attacchi scellerati di una donna che in più di un'occasione gli ha manifestato morbose simpatie.

E' squallido il comportamento della ex naufraga che non ha accettato la totale indifferenza nei suoi riguardi da parte di Walter che, come spesso lei ha detto, lo identificava come "uno ideale".

Se un atteggiamento del genere fosse stato a senso inverso molti avrebbero pensato che rifiutare una avance sia normale. Invece, secondo la Cipriani, rifiutare le sue grazie sarebbe un reato... Walter tifo per te.»