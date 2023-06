Il nuovo singolo di Francesco Maria Lui, in arte FrankHe.

Certi incontri ti folgorano, specie nel momento in cui meno te l’aspetti. “Ma Tu Non Ci Sei“ di FrankHe racconta proprio di questo: una giornata segnata per opera di una ragazza con cui, sin da subito, è nata una certa intimità. Nonostante l’entusiasmo iniziale i due devono comunque fare i conti col passato.

Radio date: 2 giugno

Etichetta:

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

TB Collective - www.tbcollective.it



Francesco Maria Lui, in arte FrankHe, nasce a Messina il 27 gennaio. Innamoratosi del rap a 13 anni, il classe 2000 calca il primo palco, in occasione del Camaro’s Got Talent nel 2014, successivamente si esibisce in altri locali nel messinese, contando pure un’esibizione in occasione del LovMeFest edizione 2018. Nel 2017 il suo percorso lo porta a Roma dove nel quartiere San Lorenzo si esibisce assieme alla compila di RomaCombo. In piena emergenza pandemica da Covid-19 il rapper messinese pubblica il primo mixtape “Quarantena EP” in collaborazione col produttore e violinista Josephvln.