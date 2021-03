Dopo Samsung, Huawei e Motorola (almeno facendo riferimento solo ai maggiori produttori) adesso anche Xiaomi entra nel mondo dei dispositivi foldable con il nuovo Xiaomi Mi MIX Fold.

Lo Xiaomi Mi MIX Fold è il primo smartphone pieghevole di Xiaomi, che punta molto sul comparto hardware, ma non solo.

Questo dispositivo, infatti, integra alcune componenti assolutamente nuove che rendono il comparto fotografico estremamente interessante. La novità assoluta riguarda la Liquid Lens, una lente in grado di cambiare forma per essere utilizzata per scatti di diverso tipo.

Il design non è rivoluzionario e neanche innovativo, ma ricorda quello dei Samsung Galaxy Fold e questo non è detto che sia un male.





Le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi MIX Fold: