Indiscienza, miti scientifici e come sfatarli

Si terrà dal 17 al 23 aprile 2018 la quinta edizione di Indiscienza, quest’anno dedicata ai Miti scientifici e come sfatarli.

Numerosi eventi, conferenze, laboratori e una mostra tematica animeranno il festival della scienza organizzato ogni anno dagli alunni del Collegio Ghislieri di Pavia.

Come per tutte le trascorse edizioni, un gruppo di studenti delle facoltà di fisica, matematica, chimica, biologia, medicina, scienze naturali e geologia dell’Università di Pavia hanno voluto dedicare un’intera settimana alla dedizione e al fascino per il sapere scientifico, dedizione e fascino che passano innanzitutto attraverso la passione di ragazzi e di giovani ricercatori che le sperimentano quotidianamente, tra teoria e pratica.

Per il 2018, Indiscienza approfondirà un tema di fondamentale importanza e di grande attualità: la comunicazione scientifica. Tra verità e fatti, tra disinformazione e fake news, la scienza è oggi immersa – e divulgata – in un mondo iper-connesso e iper-informato.

Non è dunque la mancanza di informazioni a limitare la conoscenza scientifica, ma la crescente difficoltà nel districarsi tra esse e nel riconoscere le fonti e la veridicità. In un mondo in cui le informazioni sono troppe, come distinguere quelle veritiere da quelle fasulle?

È questa l’indagine che Indiscienza si propone per la sua quinta edizione, attraverso laboratori, conferenze, una masterclass e una mostra tematica.