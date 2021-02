Creare un E-commerce usando Wordpress è possibile grazie alla sua grande flessibilità nel potersi adattare a tutte le esigenze grazie all'uso dei plugin.

Pertanto per poter trasformare Wordpress in un negozio online sarà necessario installare un plugin che fornirà tutto il necessario.

Esistono diversi plugin su cui poter fare affidamento come:

• WooCommerce

• Easy Digital Downloads

• Ecwid E-commerce

• WP EasyCart Shopping Cart

WooCommerce è il più noto dei plugin per la creazione di uno Store online, questa piattaforma è in grado di gestire la vendita di beni fisici, di servizi e prodotti digitali. Non manca, inoltre la gestione del magazzino.



Questo plugin mette a disposizione le funzioni principali per la gestione del carrello e relative scontistiche, mentre ci sarà bisogno di implementare con altri plugin per quanto riguarda la creazione di un’area per la fatturazione online per gli utenti e l’integrazione della funzione per creare la wishlist o lista dei desideri.

Consiglio di leggere anche il post su come creare un e-commerce con Wordpress per avere maggiori dettagli su come puoi avere uno Store con tutte le funzioni principali.

Easy Digital Downloads crea un Shopping online per i prodotti digitali, quindi adatto alla vendita di prodotti come e-book, musica, software etc...

Come un normale negozio il plugin crea un carrello con il prodotto digitale, inoltre i diversi prodotti possono essere suddivisi in categorie ed è possibile impostare i relativi buoni sconti.

Un software quindi meno completo rispetto a WooCommerce, ma specializzato nella vendita di prodotti digitali.

Il plugin Ecwid è un software a tutto tondo che mette a disposizione tramite un’interfaccia intuitiva e moderna le diverse funzioni.



Questo plugin consente, inoltre, di interfacciarsi con altri servizi per la vendita come Amazon, Ebay, Google Shopping, Facebook e Instagram.

Ecwid permette d’integrare anche un servizio di Newsletter e la possibilità di poter avviare campagne pubblicitarie tramite Google e Facebook.

WP EasyCart Shopping Cart è un plugin che mette a disposizione molte funzioni che sono comuni agli altri plugin, anche se molte di esse sono disponibili solo nella versione a pagamento come la sezione Marketing o le funzioni per la creazione dei Coupon e delle Gift Cards,

Conclusione.

Fra questi plugin i più completi sono WooCoomerce ed Ecwid, mentre Easy Digital sicuramente è un software da scegliere se non hai prodotti fisici da vendere.



WP EasyCart, invece, mette meno funzioni a disposizione nella versione gratuita, lasciando solo nella versione a pagamento le caratteristiche più interessanti di questo plugin.