A fine giugno 2021, oggi che grazie alla vaccinazione e a tante diverse procedure di sicurezza il mondo degli eventi sta pian piano ripartendo... e il telefono di Icio Franzoni, che con Royal Management collabora con molti dei più importanti locali italiani, non smette di squillare.

Royal Management infatti si occupa di fornire modelle/i e hostess ad eventi e fiere, in ambito entertainment, nightlife ed eventi ed è ovvio che proprio in questo periodo i suoi servizi siano molto richiesti.

"Il divertimento sta pian piano ripartendo e lo farà in modo ancora più netto oggi che coprifuoco e mascherine all'aperto sempre e comunque stanno diventando un ricordo", spiega Icio Franzoni. "Funzionano soprattutto gli aperitivi e le spiagge con un po' di intrattenimento. I locali, gli aperitivi, gli after dinner, le spiagge sembrano già essere molto frequentati, è naturale sia così, dopo tanti mesi pandemia. Speriamo, pian piano e in sicurezza, di ripartire anche con il ballo".

Royal Management, per l'estate 2021, ha già chiuso accordi importanti con molti dei più importanti club e spiagge italiani, tra cui ovviamente c'è il Papeete Beach di Milano Marittima (RA). "E' la spiaggia più famosa d'Italia, da sempre punta anche sull'intrattenimento e anche quest'anno sarà il palcoscenico ideale per godersi l'estate l'estate stando proprio al centro della scena", spiega Icio Franzoni.

https://www.facebook.com/RoyalManagementHostess

https://www.instagram.com/royal_management/

https://www.instagram.com/iciofranzoni/

Cos'è Royal Management

Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management è un'agenzia specializzata nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere, soprattutto nel settore entertainment & nightlife. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.