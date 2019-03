Il ritmo ska punk degli Shandon in scena al Crazy Bull di Sampierdarena

Genova. Venerdì 15 marzo (ore 21) al Crazy Bull (via Eustachio Degola 4r) va in scena il concerto di una delle istituzioni dello ska/punk rock italiano: gli Shandon. Freschi dell’uscita del singolo “Il vuoto non basta” (che vede la partecipazione di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri), la band lombarda sale sul palco del Crazy Bull di Sampierdarena per presentare “Il segreto”, nuovo lavoro in studio pubblicato a inizio marzo.

Attivi dal 1994 e guidati sin dalla prima ora dal cantante e frontman Olly Riva, gli Shandon sono una vera istituzione della musica ska/punk rock italiana. Insieme a gruppi come Derozer, Pornoriviste e Punkreas, gli Shandon hanno contribuito in maniera indelebile a scrivere la storia di questo genere, tracciandone la via fin dal primo Ep “Due gusti due baci” e dal primo album “Skamobile”, entrambi usciti nel 1997. Dopo aver ufficializzato l’inizio della collaborazione con IndieBox Music, il 1° marzo pubblicano “Il segreto”, nuovo lavoro in studio scritto a più mani insieme a nomi di punta della scena rock italiana come Punkreas, Eva Poles (Prozac+), Cacao Mental, Seby (Derozer), Andrea Rock e Davide “Divi” Autelitano (voce e basso dei Ministri), che ha partecipato al primo singolo estratto: “Il vuoto non basta”. Al Crazy Bull di Sampierdarena va in scena una delle prime date del viaggio lungo lo stivale degli Shandon, pronti a presentare sui palchi di tutta Italia “Il segreto”. Un nuovo tour, un nuovo disco e una nuova scaletta che dà spazio anche ai grandi classici in uno show di pura energia. Ad aprire il concerto i genovesi Banana Joe.

Biglietti a 15€ disponibili in cassa la sera dell’evento.