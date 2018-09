Vaccini obbligatori per asili e materne

È ufficiale: dall'inizio del nuovo anno scolastico sarà obbligatorio vaccinare tutti i bambini delle scuole materne e degli asili.

Verrà cancellato il comma contenuto nel decreto Milleproroghe che non prevedeva l'obbligatorietà dei vaccini.

A garantire la sicurezza dei bambini e la validità della certificazione sanitaria presentata dalle famiglie, saranno in corso in tutta Italia i controlli da parte dei carabinieri dei NAS nelle scuole. Così facendo, solo chi avrà rispettato la normativa in merito alle vaccinazioni obbligatorie, potrà avere accesso all’istituto scolastico.