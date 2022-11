BIOGRAFIA

Kill Drama , classe 1995, è una giovane voce del rap italiano, molte volte con sfumature pop. Le sue canzoni toccano vari temi, da quelli sociali a quelli sentimentali fino ad arrivare a quelli popolari , come la zona da cui proviene , il Cilento, più precisamente Paestum. Fin da piccolo la sua grande passione oltre al teatro sono la regia e la musica che sono poi diventate il suo strumento di talento. Si definisce un po’ ragazzo di strada, un po’ un intellettuale modesto. Ha una grande padronanza del linguaggio come si percepisce dai suoi testi sia che essi siano stati scritti in dialetto, sia che siano stati scritti in Italiano . Ha all’attivo due videoclip all’estero e featuring con rapper famosi . Ama definire le sue canzoni e i suoi progetti “un vaso di Pandora”.

SPIEGAZIONE DEL SINGOLO E DEL TESTO

“PEZZI DI PROMESSE”

Questo brano parla di una storia d’amore , un amore complicato , dove dopo anni di relazione arriva una fine , anche se i due amanti non si dimenticheranno mai nonostante le loro vite si separano .

LINK SOCIAL

https://www.instagram.com/killdramareal

LINK PER ASCOLTARE IL BRANO

(inedito non presente ancora sul web)

https://www.dropbox.com/sh/32gaquuwlr3k11z/AABndZ8_BVYGhTfrSilKXQ62a?dl=0