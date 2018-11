Touch Down Ibiza: nel weekend si balla tra Arona (NO), Sassari, Bolzano, e Montese (MO)

Tra il 23 ed il 24 novembre 2018 Touch Down fa scatenare ben 4 club tra Arona (NO), Sassari, Bolzano, e Montese (MO). Sabato 24 novembre la crew del super party italiano nato ad Ibiza si divide tra il Life Club di Bolzano e la discoteca La Buca di Montese (MO). La sera prima, venerdì 23, come sempre Touch Down fa scatenare il Set Disco di Sassari e pure La Rocca di Arona (NO).

Tra i tanti artisti in console in un weekend semplicemente incredibile, segnaliamo almeno la presenza di Dj Aniram, Wlady e Don Cash il 24/11 a La Buca di Montese (MO), per un party a base di hip hop, reggaeton e ritmi folli che farà senz'altro scatenare il locale modenese. Aniram, sexy e bravissima, è da tempo protagonista musicale tra Italia e Ibiza e pure negli USA, visto che qualche mese fa è stata protagonista di tanti dj set a Detroit. All'anagrafe fa Marina Dainotto, ed è nata a Milano il 21 ottobre 1996. Sin dall'infanzia esprime il suo amore per la musica attraverso la danza. Testimonial per diversi brand, frequentando le disco della sua città rimane affascinata dalla figura del DJ e scopre così la sua vera passione. Da quel momento inizia a frequentare corsi formativi per dj produttori, affidandosi ad un team esperto nel settore con il quale intraprende un'interessante crescita professionale. I suoi dj set sono molto energetici e alternano drops con un sound molto tribale, conosciuto anche come "jungle terror", a parti più melodiche e cantate.

Touch Down, l'urban party creato da Ale Zuber e Level Up Milano, è ormai una delle feste itineranti più conosciute in Italia. In questo evento sonorità decisamente urban si mescolano a ritmi americani e britannici. La festa ha chiuso in bellezza la stagione estiva con un party decisamente eccellente al mitico Hï Ibiza. Lunedì 3 settembre infatti i tanti dj e gli artisti della festa sono stati tra i protagonisti di Gangstar, grande successo sull'isola quest'estate, un evento curato da Cathy Guetta, regina della nightlife a Ibiza e non solo. In console, nella zona Club di Hï Ibiza, si sono esibiti molti dei talenti di Level Up, primo tra tutti Ale Zuber, ormai uno dei dj di riferimento a Ibiza e non solo.

