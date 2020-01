Questa volta i Piedi Pesanti vi portano alla scoperta di una coupé con quasi 25 anni di onorata carriera.

Nata dalla matita di Pininfarina la coupé attirava l'attenzione senza mai essere volgare o banale.

Sapeva far girare la testa anche a chi di auto ne capiva poco. Eppure, non ha avuto vita facile, ma si sa, in Italia non è semplice essere qualcosa di diverso da ciò che la massa identifica come modelli di riferimento.

Ecco allora che dopo 25 proviamo a spiegarvi questa FIAT Coupé in un chiave tutta nuova che speriamo possa far battere il cuore anche a chi non l'ha mai amata particolarmente.