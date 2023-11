MATIC è in una fase propizia con il suo Chain Development Kit (CDK) offerto per creare protocolli Layer 2 utili all'onboarding degli utenti nell'ecosistema ETH.

In questa fase sta operando per favorire una ripresa rialzista con l'OKX che ha utilizzato il CDK di MATIC per connettere oltre 50 milioni di utenti all'ecosistema globale di Ethereum.

A mettere in discussione il suo rialzo è una fortissima prospettiva ribassista che potrebbe cancellare i suoi successi sul campo.