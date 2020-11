La General Services Administration (GSA) è un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti fondata nel 1949 per ottimizzare la gestione delle necessità basilari delle agenzie federali. La GSA fornisce prodotti e servizi per gli organi del governo degli Stati Uniti, trasporti e spazi per uffici ai dipendenti federali e sviluppa politiche di riduzione dei costi a livello governativo.

A partire dal 1963, il capo della General Services Administration è il primo soggetto istituzionale federale che, in un certo senso, certifica il vincitore delle elezioni presidenziali. Questo per facilitare il processo di transizione dal presidente in carica al presidente eletto, dalla vecchia alla nuova amministrazione, termine utilizzato negli Stati Uniti al posto di "governo". Così, offrendo al team del subentrante finanziamenti, uffici, servizi e strutture di appoggio, il GSA accerta in base alle risultanze comunicate dai singoli Stati chi sia il nuovo presidente (e il nuovo vicepresidente) degli Stati Uniti.

Lunedì, l'attuale guida della GSA, Emily Murphy, ha scritto al presidente eletto per comunicargli il via libera dell'agenzia allo sblocco dei fondi necessari all'avvio del processo di transizione tra l'amministrazione uscente (quella di Trump) e l'amministrazione subentrante (quella di Biden).

Come è stato accolto da Trump il riconoscimento formale della vittoria di Biden?

Tentando di far passare il messaggio che sia stato lui a dare il via libera alla Murphy per evitare che lei non venisse più sottoposta a "molestie, minacce e maltrattamenti" (a cui, secondo la Murphy, sarebbero stati sottoposti anche la sua famiglia, i suoi animali domestici e i dipendenti della GSA), Trump ha aggiunto che comunque la sua battaglia legale per dimostrare i brogli elettorali alle elezioni andrà avanti. Per chiarire il concetto, Trump ha poi pubblicato anche il seguente tweet...





What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”.