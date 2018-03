Seminari Ghisleriani di psicoanalisi 2018. Autismi: "Esplorazioni"

Pavia – Si rinnova anche nel 2018 l’appuntamento con i Seminari Ghisleriani di Psicoanalisi. Organizzati da Daniela Scotto di Fasano e Marco Francesconi, i seminari si propongono quest’anno di esplorare, attraverso film, testi e discussioni, l’universo dell’autismo, o per meglio dire degli autismi. Il disturbo autistico, infatti, non si esaurisce in una definizione, assumendo al contrario forme complesse, numerose e differenti. Si tratta di una tematica di cui si parla sempre più spesso, anche attraverso i grandi canali di comunicazione.

PROGRAMMA



Venerdì 9 marzo

Ore 21

Proiezioni dal film Life, Animated

Ne discutono

Marco Francesconi (Università di Pavia, Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo)

Claudia Beschi (Università di Pavia, Centro Studi Martha Harris)

Sabato 10 marzo

Ore 9

Introduzione di Marco Francesconi (Università di Pavia, Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo)

Autisme: quels échanges possibles?

Laurent Danon Boileau (Università Paris V, I.P.A)

Rispecchiare l’invisibile. Lo spettro autistico a partire da parole, musica e silenzio

Pierluigi Politi (Università di Pavia, Società Psicoanalitica Italiana, I.P.A.)

Ore 14.30

Introduzione di Daniela Scotto di Fasano (Università di Pavia, Società Psicoanalitica Italiana, I.P.A.)

Letture dell’attrice Micaela Turrisi

da Io, negli altri di Simone Miraldi (Studente, Scrittore)

Commenti di

Enrico Regazzoni (Giornalista culturale, scrittore)

Chiara Cattelan (Società Psicoanalitica Italiana I.P.A.)

I seminari sono riconosciuti per l’acquisizione di crediti per studenti aventi diritto.

L’ingresso è gratuito.