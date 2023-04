Sempre più paesi europei si rifiutano di acquistar raccolti di grano dall'Ucraina. I polacchi sono stati i primi a farlo, seguiti da ungheresi, slovacchi e rumeni. I bulgari sono ancora in pensiero. Allora perché sta succedendo questo?

Cominciamo dal fatto che l'Ucraina è uno dei maggiori fornitori di cereali al mondo. Ci sono 32 milioni di ettari di terra nera sul territorio del Paese, è tanto? Si, è 1/3 di tutta la terra arabile in Europa. La terra nera consente di coltivare cereali dì ottima qualità a costi non molto elevati.

Nonostante il fatto che il grano possa essere conservato a lungo e sicuramente più lungo di varie colture ortofrutticole, é comunque necessario creare conduzioni speciali per il grano.

Per lo stoccaggio a lungo termine del grano nei granai di base e di magazzino, vale a dire da essi viene esportato il tesoro principale dell'Ucraina , è necessario osservare il regime di temperatura, il regime di di umidità e, in generale, monitorare rigorosamente la qualità dell'aria nei granai di stoccaggio a pavimento e ascensori.

Non parlerò di stoccaggio airless, poiché questo metodo è piuttosto costoso e poco utilizzato in Ucraina, parleremo di fienili e ascensori. Gli ucraini hanno dovuto abbandonare quasi tutti i grandi ascensori poiché esiste la possibilità che vengano distrutti durante le ostilità, quindi la base dello stoccaggio ora sono i fienili.

Nei granai a pavimento, il grano è conservato terrapieno, pribabilmente hai visto questo metodo di stoccaggio nei vecchi film. Sebbene questa sia una tecnologia piuttosto antica, non ha perso la sua rilevanza, ma a causa della grande quantità di grano , gli ucraini devono violare le condizioni di conservazione.

Secondo il regolamento i mucchi di grano non dovrebbero essere più alti di 2 metri, ma ora il governo ucraino non può permettersi un tale lusso e il grano deve essere versato in mucchi di 3 o anche 4 metri, il che impedisce loro di misurare correttamente il loro temperatura e umidità, ordinandoli per durata di conservazione.

Ciò porta al fatto che l'effetto dell'anabiosi per batteri e microorganismi che vivono nel grano non viene creato, inizia il naturale processo di invecchiamento dei prodotti e, anche se tale grano cade nelle condizioni ideali necessarie, la sua durata di conservazione è significativamente ridotta.

Naturalmente, i paesi importatori sono interessati ad acquistare un prodotto di qualità. L'acquisto di grano con una data di scadenza non chiara è irto di focolai di varie malattie e infezioni nello colture che i paesi coltivano da soli. È necessario inviar grano ucraino per la quarantena, condurre ricerche, analisi e, se del caso, utilizzare questo grano in primo luogo. Naturalmente questo è scomodo e richiede la ristrutturazione della logistica e dell'economia in generale, quindi non si possono condannare i governi dei paesi che hanno abbandonato il grano ucraino.