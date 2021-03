Per coloro che sono abituati a dividere il mondo ordinatamente in maschio e femmina, il nuovo modo di pensare sembra, beh, nuovo.

Ma, naturalmente, queste complessità sono vecchie quanto l'umanità. Uno sguardo alla mostra "Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World", ora al Metropolitan Museum of Art, mostra da quanto tempo ci affascinano.

Questa mostra di opere provenienti dai confini dell'Impero Romano porta a casa anche un altro punto. Nel 2021, abbracciare le ambiguità del genere e dell'identità sessuale può essere un modo per segnalare l'apertura mentale. E anche in questo, le antiche civiltà erano davanti a noi.

Mentre ti avvicini a questa scultura dal retro, verso la fine della tentacolare mostra "Pergamo" del Met, potresti immaginare che raffigura Venere. Ma il lato anteriore rivela qualcosa di inaspettato, una sorpresa originariamente intesa come uno scherzo a spese dello spettatore.

Nella Roma imperiale, sculture come questa riempivano le case e i giardini di persone benestanti, ha detto Carlos Picón, curatore di arte greca e romana al Met. Erano visti come divertimenti leggeri, significanti di buon gusto. E si ritiene che ce ne fossero centinaia perché sono sopravvissute almeno nove copie dell' "Ermafrodita Dormiente".

Questo, in prestito dal Museo Nazionale di Roma, risale al II secolo d.C. Come gli altri, si crede che sia una copia di un precedente bronzo greco, ora perduto. Per i romani, evocare la cultura greca era un altro modo di mettersi in mostra.

Ma sarebbe un errore interpretare la popolarità di queste opere come un segno di antica tolleranza, ha detto Picón. La nascita di persone intersessuali era vista come un cattivo presagio; quelli nati con genitali ambigui di solito venivano uccisi.

