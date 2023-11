il singolo estratto dall’album Three birds with one stone

Ee.Mirror, nome d'arte di Ernest Iyere nasce in Giamaica Kingston, da genitori nigeriani e si racconta così:

Arrivato in Italia nel 2014 per studiare da chef a Catania dopo il diploma inizia a suonare musica di strada in molte città italiane.

Nel 2023 si trasferisce a Londra per produrre il suo primo album “Three birds with one stone” che contiene diversi generi, pop, reggae, blues. i produttori lo accolgono di buon grado e lavorano pazientemente per realizzare il suo sogno.



“l'Italia è un paese benedetto da Dio, è un luogo in cui ho scoperto la mia vita musicale e ho iniziato a suonare la chitarra, con l'aiuto di Marco Schilliro' il mio primo insegnate” - Ee.Mirror

“Three birds with one stone (Tre piccioni con una fava) il primo album con tre generi, è stato realizzato durante le performance di strada, apprezzato moltissimo dalla gente , anche perché suonare sempre un solo stile di musica spesso annoia. Gli artisti di strada lo hanno spinto a scegliere stili musicali diversi per attirare più ascoltatori, così si è ritrovato a suonare reggae, blues, pop, e da questo la decisione di farne un album e di riunire tutti i generi in un solo progetto.

Si trasferisce a Londra dove incontra un produttore e trova il suo primo studio di registrazione l’ Entt Studios.

Produttore: Mitchell Neumann

Ingegnere del suono : Jesse Musoke

Battertia: Martin Newbury

Chitarra: Isaac Sloley

Voce secondaria: Ab Mercy