Le tecnologie hanno incrementato lo sharing di ogni momento della nostra vita e persino la nascita di neologismi. Il caso più significativo è quello di spam.

Spam è una costante della nostra quotidianità. Il più delle volte, con questa parola si indicano i messaggi indesiderati di posta elettronica a carattere commerciale. Questa attività, come la conosciamo oggi, è strettamente ricollegata a Internet dagli anni 90 nel mondo anglosassone.

Tuttavia, il termine spam nasconde una seconda faccia della medaglia. La sua origine etimologica ci riporta alla Seconda guerra mondiale o addirittura allo sketch del gruppo comico dei Monty Python nel 1970.



Carne in scatola

Corrisponde al nome di una carne macinata finissima, pressata e inscatolata dall'azienda statunitense Hormel Food Corporation in attività da più di un secolo. Questo prodotto, in commercio dal 1937, è diventato famoso nella Seconda guerra mondiale in tempo di bombardamenti e distruzione.

Basti pensare che ogni settimana oltre 15 milioni di lattine venivano spedite ai civili inglesi e ai militari alleati.

Per molti decenni il suo nome è rimasto vivo nell'immaginario collettivo ed è ancora disponibile in moltissime varianti, fra cui le versioni a basso contenuto di sodio, piccante, light, “macaroni & cheese”, Jalapenos, Teriyaki e Chorizo.

Qual è il nesso con uno sketch comico?

Per scoprirlo, torniamo indietro nel tempo al 15 dicembre 1970.



Indietro nel tempo

Sta andando in onda il dodicesimo episodio della seconda serie del Monty Python’s Flying Circus, programma televisivo del gruppo Monty Python, trasmesso dalla BBC tra il 1969 e il 1974.

Sullo schermo c’è uno sketch ambientato in una tavola calda.

Scendono dal cielo due personaggi, un uomo e una donna.

La cameriera chiede cosa vorrebbero provare, elencando tutti i cibi presenti sul menù.

I clienti notano una particolarità: ogni alternativa include tra gli ingredienti una o più fette di spam.

La donna dice di non gradire questo tipo di carne.

La cameriera inizia a ripetere la parola spam e un gruppo di vichinghi canta “spam, spam, spam”.





Col tempo questo termine è passato dallo sketch televisivo al mondo di Internet, intendendo qualcosa di indesiderato, proprio come era successo nell'episodio dei Monty Python.

Alla prossima!