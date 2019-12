Quando si sente il nome Escobar subito si pensa al narcotrafficante che tra gli anni '89 e gli anni '90 era il re indiscusso della cocaina.

Pablo Escobar è morto, ma ancora oggi il suo nome attira molte persone e, molto probabilmente,propri per questo motivo suo fratello, Roberto Escobar, ha deciso di utilizzare il cognome di famiglia come "brand" per lanciare sul mercato uno smartphone con display pieghevole.

Il dispositivo in questione è l'Escobar Fold 1, ma non è proprio una novità, visto che le caratteristiche sono identiche al Royole FlexPai, tantop che è facile ipotizzare che sia proprio lo stesso dispositivo, venduto con un nome diverso.

Il motivo per cui acquistare il prodotto è rappresentato dal prezzo. L'Escobar Fold 1, infatti, costa circa un quinto rispetto al Galaxy Fold di Samsung, variando dai 300 ai 450 euro a seconda del modello.

Il motivo per non acquistarlo è rappresentato dal nome, scelto di proposito come leva pubblicitaria, che finisce però per portare in scia anche tutto il marcio a cui è legato.



Queste le caratteristiche tecniche dell’Escobar Fold 1 (da non acquistare):

Display principale: Flexible AMOLED, 7.8″, aspect ratio 4:3

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8 GB

Memoria interna: 128/512GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: 4G, dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/BEIDOU, NFC

Fotocamera: doppia fotocamera (16 MP, f/1.8 + 20 MP f/1.8),OIS, flash Led

Batteria: 4000 mAh

Lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3.5 mm