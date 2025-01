Nel contesto del Festival di Sanremo 2025, nasce FESTIVAL ZONE, realtà che unisce diversi eventi collaterali al Festival di Sanremo e che ospita, tra le diverse location dislocate sul territorio, "FESTIVAL ZONE RADIO", il polo radiofonico che accoglierà, nel prestigioso Hotel Morandi (Corso Matuzia, 51, Sanremo), otto rinomate emittenti regionali. Il polo radiofonico ospiterà tutta la settimana, in un contesto intimo e accogliente, gli artisti e i loro entourage.

Queste le radio che avranno la loro sede all’interno di "FESTIVAL ZONE RADIO" e che raggiungono, quotidianamente, un pubblico di circa 600 mila ascoltatori e, settimanalmente, di oltre 3 milioni di ascoltatori complessivi: CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, Rgs/Tgs/Rtp, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo.

Ogni emittente radiofonica, con le proprie peculiarità e modalità, regalerà, alla sua platea di ascoltatori, interviste uniche e originali, nelle quali i protagonisti sanremesi si racconteranno in un’atmosfera di serenità, dando spazio a emozioni, esperienze e curiosità e realizzando contenuti esclusivi. La missione di Festival Zone Radio è quella di creare un rifugio per gli artisti dove raccontarsi e condividere la magia del festival in libertà.

Il progetto nasce da un’idea del discografico Manuel Magni e della project manager Sara Bolzani, con la direzione operativa e marketing del Festival Zone guidata da Gianluca Propoli.

«Il concept è quello di realizzare momenti di informazione, cultura ed eventi glamour, a contorno della manifestazione principale, ovvero il Festival della Canzone Italiana – racconta Gianluca Propoli, Direttore Operativo e Marketing – Per l’edizione 2025, avremo tre tipologie di contenuti, ad alto impatto comunicativo e mediatico: la Festival Zone Radio, con annessa Vip Lounge, presso l’Hotel Morandi, con 8 postazioni Radio che intervisteranno i cantanti in gara, la diretta streaming mattutina alle 8:00, con il “Festival Zone Caffè”, con le primissime notizie sulla serata precedente del Festival e, non ultimo, tre giorni di Talk Show “Sanremo per il Sociale”, presso il Teatro del Casinò, con un parterre di ospiti, dal mondo accademico, della Tv e dello spettacolo, per parlare di Intelligenza Artificiale, musica, temi sociali e disabilità».

«Sono felice di aver contribuito a dar vita a questo progetto, l’unione di otto radio che mettono al centro la musica tutto l’anno e che si riuniscono nella valorizzazione della musica, nel rispetto e a disposizione degli impegni di tutti artisti – racconta Manuel Magni - È emozionante pensare che, delle radio, che nascono in un contesto regionale diano vita, tutte insieme, a un piccolo grande network che raggiunge tutte le frequenze d’Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia».

Partner dell’area è ALL MUSIC ITALIA, riferimento nel settore della musica italiana, capace di attirare oltre un milione di lettori mensili, tra appassionati di musica, artisti e addetti ai lavori.