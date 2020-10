La pandemia ci ha preso tutti alla sprovvista, un evento troppo più grande di noi per farci trovare completamente pronti. Eppure c'è chi, in buona fede, tenta in tutti i modi di fronteggiarla e chi, invece, ne approfitta mettendo in piedi dei business che hanno del mostruoso.

I soldi prima della salute, lo spettacolo prima della vita, si sono persi tutti gli equilibri e nessuno riesce a dare risposte concrete.

Indossiamo tutti una mascherina, ma quando tutto sarà finito, perché tutto finirà, qualcuno dovrà continuare ad indossarla per coprirsi il volto dalla vergogna per ciò che ha detto, ma soprattutto per ciò che ha fatto.