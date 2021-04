Sarà Infront a rivendere nel mondo le partite della Serie A per il triennio 2021/24. si aggiudica i diritti tv internazionali a livello globale (esclusi gli Usa, coi diritti già venduti a CBS, e l’area MENA) del campionato di Serie A per il triennio 2021/24.

L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi nel primo pomeriggio con la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Associate - si legge in una nota diffusa dalla stessa Lega - ha approvato all'unanimità la delibera per l'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A a Infront - per il triennio 2021/24 - relativi al Pacchetto che include Europa, Africa subsahariana, Asia e Oceania, Canada, Messico, Centro e Sud America, a fronte di un minimo garantito annuo pari a 139 milioni. Dopo l’assegnazione degli USA a CBS Broadcasting della settimana scorsa, restano ancora da assegnare i diritti audiovisivi dell'area Medio Oriente e Nord Africa, per i quali proseguirà nei prossimi giorni la fase di trattative private. Nella stessa Assemblea, sempre all’unanimità, sono stati assegnati a diversi broadcaster i diritti audiovisivi internazionali della Coppa Italia per un importo che al momento, senza aver ancora venduto il Medio Oriente e il Nord Africa, è pari al doppio di quanto ottenuto nello scorso triennio.

Pertanto, da assegnare per l'estero mancano i diritti per l'area Medio Oriente Nord Africa. Ai 139 milioni annui garantiti da Infront si devono aggiungere i quasi 58 che arriveranno da CBS per i soli Stati Uniti, per un importo complessivo di 170 milioni circa solo per la Serie A.

Oltre ai diritti esteri per l'area NEMA, restano da assegnare anche i diritti tv per le trasmissioni in Italia del "pacchetto 2" che prevede la trasmissione non in esclusiva delle gare delle 20:45 di sabato, delle 12:30 di domenica e delle 20:45 di lunedì.

Dopo aver visto respinta l'ultima offerta da 87,5 milioni di euro, Sky cercherà di convincere Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina, che la volta scorsa non avevano accettato la proposta, con una più "sostanziosa".